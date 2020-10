Angela Lansbury | i 95 anni della Signora in giallo | da Magnum P I a dama della Regina

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Buon compleanno: il 16 ottobre si spengono 95 candeline. Insignita comedallaElisabetta nel 2014,Brigidnasce a Westminster in Inghilterra nel 1925, appassionata di teatro sin da ragazza, nel 1944 le viene offerta l’occasione di debuttare sullo schermo in Angoscia (Gaslight) di George Cukor, accanto ad Ingrid Bergman. Per questo primo ruolo cinematografico riceve una nomination all’Oscar e da lì non si è più fermata. La carriera diSuccessivamente recita in diversi film come Le ragazze di Harvey (The Harvey Girls, 1946) di George Sidney, con Judy Garland; Sansone e Dalila (Samson and Delilah, 1949) di Cecil B. DeMille; La lunga estate calda (The Long, ...