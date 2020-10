Amedeo Goria papà Guenda | un passato fatto di tante sofferenze

Leggi su youmovies

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolopapà, undipapà: il rapporto tra i due è davvero molto particolare e ha vissuto dei periodi molto difficili e complicati.è una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La ragazza sta conquistando tutti per il suo carattere e per la sua personalità, caratteristiche messe in mostra all’interno della …