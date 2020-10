A chi spetta riparare il pavimento in affitto? Cosa dice la legge (Di venerdì 16 ottobre 2020) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto di affitto e dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal pavimento? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa in affitto e chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto die dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa ine chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. ...

ElisaEvangelis2 : RT @fiatvox: Per lavoro in passato sono transitato più volte davanti a palazzo Chigi per un totale di 30/40 giorni, a questo punto anche a… - fiatvox : Per lavoro in passato sono transitato più volte davanti a palazzo Chigi per un totale di 30/40 giorni, a questo pun… - 6mi19 : @TH1NKorDIE @Temisto10590918 @massdamic @GiorgiaMeloni E la competenza per i porti spetta al ministero delle infras… - SonSempreIoEh : @Gugasr77 @CucchiRiccardo e chi sei tu? Chuck Norris? non spetta a te segnalare o punire. se i reati vanno segnalat… - nofutureak47 : @studio_ag Anche dell’incapacità di chi ci governa di preparare per tempo il servizio sanitario nazionale e i trasp… -

Ultime Notizie dalla rete : chi spetta Bonus vacanze nel 2021: annuncio del governo. A chi spetta? The Wam Controlli conti correnti persone fisiche: quando avvengono e perché

Quali sono gli strumenti di controllo sui conti correnti delle persone fisiche da parte dell’Agenzia delle entrate e come funzionano.

I doveri della politica/ Mascherine e cene a sei, ma il governo faccia il suo

Ma tu – intendendo chi guida il governo, chi ne fa parte e chiunque ... Ad una classe politica seria non compete fare lezioni di educazione civica: spetta trovare soluzioni concrete ai problemi reali, ...

Quali sono gli strumenti di controllo sui conti correnti delle persone fisiche da parte dell’Agenzia delle entrate e come funzionano.Ma tu – intendendo chi guida il governo, chi ne fa parte e chiunque ... Ad una classe politica seria non compete fare lezioni di educazione civica: spetta trovare soluzioni concrete ai problemi reali, ...