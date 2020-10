1 minuto in Borsa 16 ottobre 2020

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Tele) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per lamilanese, in un contesto europeo più che positivo. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+3,65%). Le peggiori performance si registrano su Unicredit, che ottiene -1,30%. Scende lo spread, attestandosi a +130 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,67%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a -0,3%. In Italia, lo stesso dato si attesta su -0,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Produzione industriale. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in ...