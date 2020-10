Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBREORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIA APPIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONEE PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA TIBURTINA E LA STESSA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEAORTE ANCONA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ANCONA. RITARDI FINO A 30 ...