Traffico Roma del 15-10-2020 ore 15 | 30

(Di giovedì 15 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in via Cilicia rallentamenti per un incidente avvenuto nel tratto compreso tra via Appia Antica e Piazza Galeria direzione San Giovanniintenso rallentato su via Cassia presso via di Grottarossa nelle due direzioni si rallenta anche su via Casilina per via di Torrenova via della Fattoria di Torrenova direzione centro esegue lavori su Corso d’Italia chiuse altra via Marche via Toscana deviate le linee bus 89 490 e 495 restiamo a distanza nel Lazio obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto di 6 anni che fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina da Silvia subai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a ...