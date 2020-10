Torta Pan Di Stelle | solo 3 ingredienti per una ricetta facile

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) LaPan Diè un dolce molto semplice da cucinare, ed estremamente goloso. Per poterla preparare occorre poco tempo ed è necessario averetreprincipali: i famosi biscotti, appunto, il lievito ed il latte. Laè molto semplice, e probabilmente guardare i pochipuò far storcere il naso, ma il risultato è più che assicurato. In pochissimo tempo, anche per coloro che non hanno molta dimestichezza con il mondo della pasticceria, possono portare in tavola un dessert goloso a fine pasto o proporre una merenda o una colazione diversa dal solito. Basta semplicemente attenersi allae rispettare le poche regole per avere un ottimo risultato. Cosa serve per realizzare la ...