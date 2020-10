Torino | un componente della Primavera positivo al Coronavirus | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilhache nel corso dei test per la rivelazione del Covid-19 è emersa una positività: ilIlhache ungranata è risultatoal Covid-19. Ildel club. «IlFootball Club comunica che nell’ambito dei test per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività alin unformazione. Il tesserato in questione, che è asintomatico e non è stato in contatto con nessuno del gruppo squadra, è già stato messo in ...