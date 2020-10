Stazione Spaziale: guasto nel modulo Zvezda ma la Russia assicura, “nessun rischio per l’equipaggio” (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un modulo del segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale il sistema di alimentazione dell’ossigeno si è guastato, ma l’equipaggio non è in pericolo: lo ha reso noto l’agenzia Roscosmos. Il guasto sul modulo Zvezda è avvenuto ieri sera, ma un secondo sistema collocato sul segmento americano sta funzionando normalmente, ha precisato un portavoce di Roscosmos. “Nulla minaccia la sicurezza dell’equipaggio e dell’Iss“, ha spiegato il portavoce aggiungendo che il lavoro di riparazione per sistemare il guasto è in programma per oggi. Proprio ieri 3 nuovi membri dell’equipaggio – due russi e un americano – hanno raggiunto la Iss portando a 6 il numero di persone a ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) In undel segmento russo dellaInternazionale il sistema di alimentazione dell’ossigeno si è guastato, ma l’equipaggio non è in pericolo: lo ha reso noto l’agenzia Roscosmos. Ilsulè avvenuto ieri sera, ma un secondo sistema collocato sul segmento americano sta funzionando normalmente, ha precisato un portavoce di Roscosmos. “Nulla minaccia la sicurezza dell’equipaggio e dell’Iss“, ha spiegato il portavoce aggiungendo che il lavoro di riparazione per sistemare ilè in programma per oggi. Proprio ieri 3 nuovi membri dell’equipaggio – due russi e un americano – hanno raggiunto la Iss portando a 6 il numero di persone a ...

