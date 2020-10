Serie A, le designazioni arbitrali per la 4ª giornata di campionato (Di giovedì 15 ottobre 2020) La CAN ha reso note le designazioni degli arbitri che dirigeranno le gare della prossima giornata di campionato: spicca il derby Inter-Milan Leggi su 90min (Di giovedì 15 ottobre 2020) La CAN ha reso note ledegli arbitri che dirigeranno le gare della prossimadi: spicca il derby Inter-Milan

Sampdoria - Lazio (ore 18.00) Arbitro: Orsato Assistenti: Meli - Bresmes IV: Giua VAR: Massa AVAR: Alassio Inter - Milan (ore 18.00) Arbitro: Mariani Assistenti: Costanzo - Bindoni IV: Maresca VAR: ...

Ecco l’arbitro di Spezia-Fiorentina

L’Aia ha da pochi minuti comunicato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Spezia-Fiorentina, gara in programma all’Orogel Stadium di Cesena alle ore 15 sarà diretta da Gianluca ...

