Riunione d’urgenza del Comitato Tecnico Scientifico: verso il lockdown (Di giovedì 15 ottobre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 14 ottobre, che sale di 1.844 nuovi casi e 17 decessi. Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a mercoledì 14 ottobre. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 1.844 casi positivi, 17 decessi e 865 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 116.644 contagi, 17.011 morti e 84.415 guariti. Riunione del Comitato Tecnico Scientifico. A seguito del rapido incremento dei contagi nelle provincie di Monza e Brianza, Milano e Varese è stata fissata per venerdì uno Riunione del Comitato Tecnico ... Leggi su aciclico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 14 ottobre, che sale di 1.844 nuovi casi e 17 decessi. Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a mercoledì 14 ottobre. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 1.844 casi positivi, 17 decessi e 865 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 116.644 contagi, 17.011 morti e 84.415 guariti.del. A seguito del rapido incremento dei contagi nelle provincie di Monza e Brianza, Milano e Varese è stata fissata per venerdì unodel...

Agenzia_Ansa : #Covid, domenica riunione d'urgenza del Comitato tecnico scientifico, a cui dovrebbe partecipare anche… - namsquish_ : il vostro peggior incubo è quello che esca un serpente dal water? well let me tell you di quella volta in cui fecer… - sofertweets : Oggi riunione d'urgenza indetta dalla Ministra #DeMicheli per risolvere il nodo del trasporto pubblico. Si parla di… - ArsenicoLupin4 : @Pistogolblasta2 Riunione d'urgenza all'ONU... Slitta a domani discussione sul Covid e la guerra in Nagorno. - MonseTalleyrand : Oggi via web riunione d'urgenza del 'C6': sul tavolo finanze e riforma della Curia -

Ultime Notizie dalla rete : Riunione d’urgenza Coronavirus: ecco le norme del Dpcm latinaoggi.eu