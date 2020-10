Riforma pensioni: una legge per evitare il taglio degli assegni (Di giovedì 15 ottobre 2020) I prossimi anni l’Italia, nonostante le buone intenzioni e volontà, potrebbe vivere momenti di crisi e nuove ristrettezze economiche. Il Recovery Fund è una misura urgente che darà respiro contro le conseguenze gravi del Covid. I pensionati sono da proteggere da eventuali cali del Pil, nuovi scossoni economici, finanziari, occupazionali. Bisogna proteggere gli assegni delle pensioni da un eventuale taglio conseguente a ciò che abbiamo descritto. Lo si può fare con: una legge per la sterilizzazione degli effetti del calo del Pil sul montante contributivo Lo ha annunciato il Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo ai sindacati, dopo l’incontro con il Governo sui punti più importanti della futura Riforma Fiscale. Parliamo di quota ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) I prossimi anni l’Italia, nonostante le buone intenzioni e volontà, potrebbe vivere momenti di crisi e nuove ristrettezze economiche. Il Recovery Fund è una misura urgente che darà respiro contro le conseguenze gravi del Covid. I pensionati sono da proteggere da eventuali cali del Pil, nuovi scossoni economici, finanziari, occupazionali. Bisogna proteggere glidelleda un eventualeconseguente a ciò che abbiamo descritto. Lo si può fare con: unaper la sterilizzazioneeffetti del calo del Pil sul montante contributivo Lo ha annunciato il Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo ai sindacati, dopo l’incontro con il Governo sui punti più importanti della futuraFiscale. Parliamo di quota ...

