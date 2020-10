Quasi 7.000 euro di multa per una pipì davanti alla caserma. Due studenti lanciano raccolta: “Aiutateci a pagare” (Di giovedì 15 ottobre 2020) BOLOGNA – Tremilatrecento euro a testa. Per un totale di quasi 7.000 euro. A tanto ammonta la multa presa da due giovani studenti fuori sede a Bologna per aver fatto pipì per strada (cosa vietata) nel posto probabilmente più sbagliato in cui potessero farla: davanti ad una caserma dei Carabinieri. E se non pagheranno entro 10 giorni, la multa diventerà ancora più salata. Ecco perchè i due giovani, Dario e Emma, hanno lanciato una campagna di crowdfunding su GoFundMe e fanno appello sui social: “Aiutateci a pagare”. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) BOLOGNA – Tremilatrecento euro a testa. Per un totale di quasi 7.000 euro. A tanto ammonta la multa presa da due giovani studenti fuori sede a Bologna per aver fatto pipì per strada (cosa vietata) nel posto probabilmente più sbagliato in cui potessero farla: davanti ad una caserma dei Carabinieri. E se non pagheranno entro 10 giorni, la multa diventerà ancora più salata. Ecco perchè i due giovani, Dario e Emma, hanno lanciato una campagna di crowdfunding su GoFundMe e fanno appello sui social: “Aiutateci a pagare”.

matteosalvinimi : #Salvini: a nome delle famiglie italiane vi chiediamo di FERMARE l'invio da venerdì di 9 milioni di cartelle esatto… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Nel 1927 da Sesto Calende prese il via la crociera intrapresa dal Magg. Maddalena, dal Cap. del Prete… - SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - MiaomiaoCh : RT @MMmarco0: Covid19 e scuole: Negli ultimi 30 gg. in Italia sono stati registrati circa 75.000 casi. Di questi 7.094 fanno riferimento… - stopconinomi : @Eugenioroc Aumentati i tamponi eseguiti da 15.000 a 26.000 ovviamente aumentano anche i positivi. Carica virale mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 000 Quasi 3'000 contagi in Svizzera RSI.ch Informazione Quando l’overbet poteva essere una gran scelta, ma sbagliamo la street. I consigli di Parker “tonkaaaap” Talbot

L'overbet è una di quelle azioni nel poker moderno che va valutata nei minimi particolari, anche perchè non convenzionale e facilmente exploitabile ...

Influenza: quasi 76mila vaccini disponibili in Assl Cagliari

Inoltre, dalla scorsa settimana sono state già consegnate 50.000 dosi a 305 medici di famiglia e a diversi pediatri di libera scelta. Questa è solo una prima tranche consegnata ai medici: le altre ...

L'overbet è una di quelle azioni nel poker moderno che va valutata nei minimi particolari, anche perchè non convenzionale e facilmente exploitabile ...Inoltre, dalla scorsa settimana sono state già consegnate 50.000 dosi a 305 medici di famiglia e a diversi pediatri di libera scelta. Questa è solo una prima tranche consegnata ai medici: le altre ...