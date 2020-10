Pregliasco: “Milano? Non escludo possibile lockdown” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Pregliasco non esclude la possibilità di un lockdown a Milano. “Bisognerà, io temo, fare delle ulteriori restrizioni, sperabilmente localizzate, legate all’individuazione di focolai particolari e magari lockdown di un quartiere”. Queste le parole di Pregliasco riferite a Liberoquotidiano. E aggiunge: “Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati”. In effetti, la situazione degli ultimi giorni si è fatta sempre più preoccupante. Solo ieri i casi nelle ultime 24 ore avevano superato i 7mila contagi, e alcuni comuni d’Italia sono in zona rossa (ultimo tra loro Arzano, in Campania). Pregliasco continua poi osservando che la ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 ottobre 2020)non esclude la possibilità di un lockdown a Milano. “Bisognerà, io temo, fare delle ulteriori restrizioni, sperabilmente localizzate, legate all’individuazione di focolai particolari e magari lockdown di un quartiere”. Queste le parole diriferite a Liberoquotidiano. E aggiunge: “Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati”. In effetti, la situazione degli ultimi giorni si è fatta sempre più preoccupante. Solo ieri i casi nelle ultime 24 ore avevano superato i 7mila contagi, e alcuni comuni d’Italia sono in zona rossa (ultimo tra loro Arzano, in Campania).continua poi osservando che la ...

fattoquotidiano : Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile… - HuffPostItalia : Fabrizio Pregliasco: 'Possibile lockdown a Milano' - QuotidianPost : Pregliasco: “Milano? Non escludo possibile lockdown” - IlCastiga : RT @Gazzettadmilano: Pregliasco: al momento non ci sono condizioni per lockdown a Milano. - Gazzettadmilano : Pregliasco: al momento non ci sono condizioni per lockdown a Milano. -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco “Milano Coronavirus, il virologo Pregliasco: «In rete ricevo minacce, ma il rischio c’è ancora e dirlo è un mio... Corriere della Sera