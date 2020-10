Parte in Campania la sfida Di Battista: incontro nella terra di Di Maio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alessandro Di Battista lancia la sfida per la leadership del Movimento e Parte dalla Campania. L’ex parlamentare grillino inizia la scalata ai vertici del Movimento dalla terra di Luigi di Maio. E già raccoglie le prime adesioni: “Domenica 18 ottobre alle ore 20:30 si terrà un incontro regionale rivolto a tutti gli attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle, per discutere con Alessandro Di Battista della sua agenda politica. L’idea è cercare di evitare troppi interventi e di limitarli ai “rappresentanti” dei gruppi che hanno sviluppato proposte e idee in vista degli Stati generali” – annuncia su Facebook Maria Muscara’, consigliere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alessandro Dilancia laper la leadership del Movimento edalla. L’ex parlamentare grillino inizia la scalata ai vertici del Movimento dalladi Luigi di. E già raccoglie le prime adesioni: “Domenica 18 ottobre alle ore 20:30 si terrà unregionale rivolto a tutti gli attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle, per discutere con Alessandro Didella sua agenda politica. L’idea è cercare di evitare troppi interventi e di limitarli ai “rappresentanti” dei gruppi che hanno sviluppato proposte e idee in vista degli Stati generali” – annuncia su Facebook Maria Muscara’, consigliere ...

rudi_de_fanti : @danielaida8 Hai ragione, per altro io faccio colloqui preaffido di cani e gatti. Sono tutti animali provenienti da… - hashtag24news1 : 'In ordine alle notizie apprese dalla stampa riguardanti l'esecuzione di 'tamponi anti Covid' in Campania e nel Laz… - raffadio34077 : Maltempo, allerta in cinque Regioni - GeMa7799 : @aspettaaspetta Visto che in Campania hanno fatto magia con i soldi per l'ospedale Covid, adesso la criticata Lomba… - Marco_dreams : @Brasviz1 @zeliglinus Sempre insufficiente. Qui c’è il piano di posti Covid da realizzare e quanto hanno fatto le r… -