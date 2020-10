Neonato di un mese abbandonato di notte in strada: passante sente i vagiti e lo salva (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un bambino di 1 mese è stato trovato abbandonato la scorsa notte poco dopo la mezzanotte, sul ciglio della strada in via Tevere a . A scorgerlo dei passanti che hanno subito allertato il 118 e la ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un bambino di 1è stato trovatola scorsapoco dopo la mezza, sul ciglio dellain via Tevere a . A scorgerlo dei passanti che hanno subito allertato il 118 e la ...

