Nagorno Karabakh, la piccola guerra dei trent’anni del Caucaso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dal 1618 al 1648 l’Europa venne sconvolta dal conflitto senza quartiere tra protestanti e cattolici. Dopo la fine del ciclo delle crociate che aveva visto esplodere il primo conflitto tra cristiani e arabi, quella che poi è stata definita dagli storici la “guerra dei trent’anni” è stata la prima e più grave contrapposizione armata tra le due grandi anime del Cristianesimo, ma non è stata certamente l’ultima guerra di religione. La guerra dei trent’anni terminò con la pace di Westfalia che sancì la nascita degli Stati Nazione europei e, epilogo paradossale per una guerra scatenata da motivi religiosi, sanzionò la fine del controllo esercitato dalla Chiesa sui regni cristiani e stroncò, prim’ancora che si manifestasse ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dal 1618 al 1648 l’Europa venne sconvolta dal conflitto senza quartiere tra protestanti e cattolici. Dopo la fine del ciclo delle crociate che aveva visto esplodere il primo conflitto tra cristiani e arabi, quella che poi è stata definita dagli storici la “dei trent’anni” è stata la prima e più grave contrapposizione armata tra le due grandi anime del Cristianesimo, ma non è stata certamente l’ultimadi religione. Ladei trent’anni terminò con la pace di Westfalia che sancì la nascita degli Stati Nazione europei e, epilogo paradossale per unascatenata da motivi religiosi, sanzionò la fine del controllo esercitato dalla Chiesa sui regni cristiani e stroncò, prim’ancora che si manifestasse ...

NikolPashinyan : Dobbiamo riconoscere il pericolo che rappresentano le migliaia di jihadisti che si trovano nelle zone di combattime… - ilpost : Armenia e Azerbaijan si sono accordati per una tregua in Nagorno-Karabakh - repubblica : Nagorno-Karabakh, la tregua non regge. Bombe armene su Ganja: almeno 5 morti [aggiornamento delle 10:29] - AmSpreadinfo : ???? Il parlamento austriaco ha adottato all'unanimità una risoluzione che condanna l'intervento militare della Turch… - frank9you : @MarcoSanavia1 @Trikket34 difficilmente i Turchi si farebbero vedere,la traduzione parla di Azeri non di Turchi,la… -