Morto Claudio Benedetti, commozione e incredulità tra i colleghi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il medico generale ravennate Claudio Benedetti è Morto ieri mentre faceva un’immersione subacquea insieme agli amici. Un periodo molto complesso per la famiglia Benedetti di Ravenna. Il mese scorso è Morto Armando Benedetti, per una vita dipendente di banca e appassionato sportivo. Ieri se n’è andato anche suo figli Claudio, medico di base della città … L'articolo Morto Claudio Benedetti, commozione e incredulità tra i colleghi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il medico generale ravennateieri mentre faceva un’immersione subacquea insieme agli amici. Un periodo molto complesso per la famigliadi Ravenna. Il mese scorso èArmando, per una vita dipendente di banca e appassionato sportivo. Ieri se n’è andato anche suo figli, medico di base della città … L'articoloe incredulità tra iè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

