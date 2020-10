Morte Santelli, domenica minuto di silenzio sui campi della Serie C (Di giovedì 15 ottobre 2020) domenica verrà osservato un minuto di silenzio suo campi della Serie C per ricordare la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, deceduta oggi. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli tramite una nota ufficiale nella quale afferma che “il dispiacere e il dolore per la Morte della Santelli sono lancinanti. L’avevo conosciuta nella sua esperienza di governo apprezzandone competenza, passione e grande capacità di lavoro. Santelli aveva una profonda sensibilità nel coniugare i temi della prevenzione della salute nella sua Regione con quelli, in questo caso, ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020)verrà osservato undisuoC per ricordare la presidenteRegione Calabria, Jole, deceduta oggi. Ad annunciarlo è lo stesso presidenteLega Pro, Francesco Ghirelli tramite una nota ufficiale nella quale afferma che “il dispiacere e il dolore per lasono lancinanti. L’avevo conosciuta nella sua esperienza di governo apprezzandone competenza, passione e grande capacità di lavoro.aveva una profonda sensibilità nel coniugare i temiprevenzionesalute nella sua Regione con quelli, in questo caso, ...

luigidimaio : Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Cala… - GabrieleMuccino : Sconvolto dalla morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Recentemente ho realizzato una campagn… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - CosenzaChannel : Anche il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe #Conte esprime sgomento e incredulità per la morte del pre… - enricoparenti2 : RT @marioadinolfi: La notizia della morte di Jole Santelli è davvero durissima da sopportare, era un’amica, una gran donna impegnata nelle… -