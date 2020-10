“Mi manchi” Ma non finisce bene GF Vip | cosa è successo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la diretta del GF di lunedì serasono stati divisi. La prima è finita nel “cucurio” insieme ad altri compagni di avventura, il secondo invece è rimasto nella Casa. Una lontananza forzata che, nemmeno a dirlo, è pesata più al modello, decisamente più coinvolto, che alla conduttrice.dà proprio l’idea di essere innamorato perso die pronto a tutto per conquistarla. Il feeling tra i due è evidente, ma non si va più in là anche perché l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato vagamente intendere di essere impegnata, insomma di avere qualcuno fuori dalla Casa ad aspettarla. Mamica si arrende. E ...