Loredana Lecciso scaricata da Alfonso Signorini prima del GF Vip: “È sparito…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Loredana Lecciso è stata scaricata dal noto conduttore Alfonso Signorini che, sembrava averle promesso la sedia come opinionista all’interno del Grande Fratello Vip accanto a Pupo. La compagna di Albano Carrisi infatti, ha raccontato di aver rifiutato la partecipazione come concorrente ma di non essere stata più ricontattata per il ruolo da protagonista, sentendosi così ancora una volta scaricata da un uomo. La showgirl senza nessuna rabbia racconta al settimanale Oggi quello che realmente è successo tra lei e il giornalista Signorini che, fino ad ora è rimasto nascosto ai telespettatori e ai fan della donna. Quali sono state le sue affermazioni ma soprattutto cosa è realmente successo? Loredana ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020)è statadal noto conduttoreche, sembrava averle promesso la sedia come opinionista all’interno del Grande Fratello Vip accanto a Pupo. La compagna di Albano Carrisi infatti, ha raccontato di aver rifiutato la partecipazione come concorrente ma di non essere stata più ricontattata per il ruolo da protagonista, sentendosi così ancora una voltada un uomo. La showgirl senza nessuna rabbia racconta al settimanale Oggi quello che realmente è successo tra lei e il giornalistache, fino ad ora è rimasto nascosto ai telespettatori e ai fan della donna. Quali sono state le sue affermazioni ma soprattutto cosa è realmente successo?...

