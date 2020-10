Lockdown a Natale | Matteo Bassetti punta sulla strategia alternativa

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Alla prospettiva di, sostenuto da Andrea Crisanti, si contrappone, direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova cheda seguire per evitare chiusure generalizzate, con effetti più devastanti di quelli primaverili. La panoramica disull’evoluzione del Covid-19 Nella giornata di ieri, il professorha inserito un post a fine turnosua pagina Facebook che tocca tutti i tasti dolenti della ripresa del Covid, ma con una panoramica a 360 gradi sul problema: “Si chiude un’altra giornata difficile in ospedale fatta di molti ricoveri per Covid e ...