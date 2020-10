L’app Immuni in Veneto non ha mai funzionato veramente, che gran pasticcio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un vero e proprio pasticcio quello relativo all’app Immuni in Veneto viene fuori in queste ore. Il servizio di tracciamento non ha mai funzionato come avrebbe dovuto dall’inizio della sua attivazione proprio nello specifico territorio governato da Luca Zaia. Eppure proprio in questo momento e anche nel recente passato il tool sarebbe fondamentale per il contenimento dei contagi. La scoperta della vistosa anomalia è da attribuirsi al giornale locale il Corriere del Veneto, grazie ad un cittadino Veneto che ha denunciato quanto accaduto solo pochi giorni fa. Dopo essere risultato positivo al Covid-19, la persona in questione ha contattato il servizio di igiene dell’Ulss di Padova per comunicare il codice univoco e identificativo che lo rappresentava proprio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un vero e proprioquello relativo all’appinviene fuori in queste ore. Il servizio di tracciamento non ha maicome avrebbe dovuto dall’inizio della sua attivazione proprio nello specifico territorio governato da Luca Zaia. Eppure proprio in questo momento e anche nel recente passato il tool sarebbe fondamentale per il contenimento dei contagi. La scoperta della vistosa anomalia è da attribuirsi al giornale locale il Corriere del, grazie ad un cittadinoche ha denunciato quanto accaduto solo pochi giorni fa. Dopo essere risultato positivo al Covid-19, la persona in questione ha contattato il servizio di igiene dell’Ulss di Padova per comunicare il codice univoco e identificativo che lo rappresentava proprio ...

petergomezblog : #Immuni, ecco chi ha boicottato l’app: governatori ostili e Asl che la definiscono “una rottura di scatole”. Così i… - pdnetwork : In #Veneto quarta regione italiana per casi totali di positività e di decessi, l'App #Immuni di fatto non funziona,… - luigidimaio : Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’a… - MarinaMel16 : RT @andrew_verd: In #Veneto quarta regione italiana per casi totali di contagi e di decessi per #COVID19, l'App #Immuni non funziona perché… - mocettast : RT @fanpage: L'app Immuni non funziona in Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Immuni Coronavirus live, ultime notizie. Governo pensa a limitazioni per eventi di massa. Tampone obbligatorio da sei paesi, anche da Francia Nel 50% province medico di base non può prescrivere tamponi. Uk: 17.540 nuovi casi in un giorno Il Sole 24 ORE