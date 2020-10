Juve, situazione Aouar: la permanenza al Lione fa "sorridere" Paratici (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il centrocampista del Lione, inizialmente "mollato" da Fabio Paratici, è rimasto in Francia per la gioia del ds bianconero, che ora studia una nuova strategia Leggi su 90min (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il centrocampista del, inizialmente "mollato" da Fabio, è rimasto in Francia per la gioia del ds bianconero, che ora studia una nuova strategia

SalvioEspo : Chiedo per un amico... Cosa sarebbe accaduto , vista la situazione #Covid in casa #Juve (vedi #Ronaldo etc) , se s… - GiuliaG07628693 : RT @SalvioEspo: Chiedo per un amico... Cosa sarebbe accaduto , vista la situazione #Covid in casa #Juve (vedi #Ronaldo etc) , se si fosse… - FridaKahlo21261 : RT @SalvioEspo: Chiedo per un amico... Cosa sarebbe accaduto , vista la situazione #Covid in casa #Juve (vedi #Ronaldo etc) , se si fosse… - FulvioMelillo : RT @SalvioEspo: Chiedo per un amico... Cosa sarebbe accaduto , vista la situazione #Covid in casa #Juve (vedi #Ronaldo etc) , se si fosse… - sscalcionapoli1 : Salvatore Esposito: “Cosa sarebbe accaduto, vista la situazione Covid in casa Juve, se si fosse giocata la gara col… -