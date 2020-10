Jole Santelli, una guerriera per giustizia e Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Era una tosta Jole Santelli, ruvida a volte, determinata sempre. Lo è stata fino alla fine quando – dopo aver ricevuto il via libera del suo oncologo: “Non solo devi candidarti, devi farcela” – ha vinto con venti punti di distacco la sfida per la sua Regione, la Calabria, e l’ha governata con il consueto piglio. Minacciando di chiudere i porti agli sbarchi, ma aprendo bar e ristoranti, perché “oltre al coronavirus conta l’economia”, e invitando a pranzo a casa sua Stefano Bonaccini e gli altri governatori. Menù a base di ’nduja, gnocchi, salumi e formaggi: “L’unico rischio che corrono è ingrassare”.Classe 1968, nipote di Giacomo Mancini, Santelli si è avvicinata giovanissima alla politica: un invaghimento ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Era una tosta, ruvida a volte, determinata sempre. Lo è stata fino alla fine quando – dopo aver ricevuto il via libera del suo oncologo: “Non solo devi candidarti, devi farcela” – ha vinto con venti punti di distacco la sfida per la sua Regione, la, e l’ha governata con il consueto piglio. Minacciando di chiudere i porti agli sbarchi, ma aprendo bar e ristoranti, perché “oltre al coronavirus conta l’economia”, e invitando a pranzo a casa sua Stefano Bonaccini e gli altri governatori. Menù a base di ’nduja, gnocchi, salumi e formaggi: “L’unico rischio che corrono è ingrassare”.Classe 1968, nipote di Giacomo Mancini,si è avvicinata giovanissima alla politica: un invaghimento ...

Agenzia_Ansa : E' morta Jole #Santelli, presidente della Regione #Calabria Aveva 52 anni, da anni era malata di cancro. #ANSA… - matteorenzi : Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande co… - GiuseppeConteIT : Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutt… - margheritini : RT @GiuseppeConteIT: Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte.… - bianca_caimi : RT @repubblica: È morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria: aveva 51 anni [di ALESSIA CANDITO] [aggiornamento delle 10:41] ht… -