Jole Santelli morta | scomparsa nella notte la governatrice della Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Addio a Jole Santelli. Confermata la notizia che riguarda la dipartita della governatrice della Calabria, morta nel corso della notte di giovedì 15 ottobre 2020. Aveva 51 anni. Si è spenta Jole Santelli, morta in casa sua a Cosenza nelle primissime ore di venerdì 15 ottobre 2020. La governatrice della Calabria aveva 51 anni e … L'articolo Jole Santelli morta scomparsa nella notte la governatrice della Calabria è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Addio a. Confermata la notizia che riguarda la dipartitanel corsodi giovedì 15 ottobre 2020. Aveva 51 anni. Si è spentain casa sua a Cosenza nelle primissime ore di venerdì 15 ottobre 2020. Laaveva 51 anni e … L'articololaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : E' MORTA JOLE SANTELLI, PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - repubblica : Jole Santelli, festa e tarantella senza mascherina per la neosindaca - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: È morta Jole Santelli, presidente della Calabria dallo scorso febbraio. Aveva 52 anni ed era malata di tumore https://t.co… - V4leP : RT @matteorenzi: Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande combatten… - pippo16004099 : RT @bobocraxi: Un pensiero per Jole Santelli. Una donna energica sconfitta solo dal male. Non dimenticó mai di esser stata socialista in gi… -