Jole Santelli è morta: la presidente della Regione Calabria aveva un cancro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli è morta. La presidente della Regione Calabria lottava da tempo contro un cancro. Secondo quanto appreso le sue condizioni si sarebbe aggravate nelle ultime ore. aveva 51 anni. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a da persone a lei vicine. Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore. La presidente Santelli da anni era malata di cancro. Durante la sua campagna elettorale aveva raccontato la sua lotta con la malattia. Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 15 ottobre 2020). Lalottava da tempo contro un. Secondo quanto appreso le sue condizioni si sarebbe aggravate nelle ultime ore.51 anni. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a da persone a lei vicine. Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore. Lada anni era malata di. Durante la sua campagna elettoraleraccontato la sua lotta con la malattia. Ieriavuto incontri politici a Cosenza. Prima donna, la ...

GiuseppeConteIT : Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutt… - Agenzia_Ansa : E' morta Jole #Santelli, presidente della Regione #Calabria Aveva 52 anni, da anni era malata di cancro. #ANSA… - matteorenzi : Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande co… - gracco63 : RT @virginiaraggi: Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento… - acaitaliasati : RT @GagliardoneS: Oggi è morta la governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli. Uccisa dal Covid? Certo che no. Un tumore. Le malatti… -