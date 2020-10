Iss: 'Epidemia entrata in fase acuta, Regioni valutino mini lockdown' (Di giovedì 15 ottobre 2020) La pandemia da è entrata nella fase acuta. Lo ha spiegato il ministero della Salute-Iss nel monitoraggio settimanale relativo al periodo tra il 5 e l'11 ottobre 2020. 'Si assiste a un'accelerazione ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La pandemia da ènella. Lo ha spiegato ilstero della Salute-Iss nel monitoraggio settimanale relativo al periodo tra il 5 e l'11 ottobre 2020. 'Si assiste a un'accelerazione ...

HuffPostItalia : “Si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta'. Lo rileva l'Iss - RaiNews : #coronavirus #covid19 appello dell'#Iss alla popolazione: rispettate le misure - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: epidemia accelera, per prima volta elementi criticità - nenanavi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Iss: 'Epidemia è entrata in una fase acuta' #coronavirusitalia - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Iss: 'Epidemia è entrata in una fase acuta' #coronavirusitalia -