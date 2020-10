Il premier Conte | possibile lockdown in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Incontinua a salire la curva dei contagi. Il governo non esclude la possibilità di un nuovoin. Secondo ilGiuseppe«Dobbiamo evitare di far ripiombare il Paese in ungeneralizzato», mirando così alla chiusura di aree circoscritte. La curva preoccupa: «È la ragione per cui, peraltro, abbiamo adottato delle misure restrittive. Non ci ha fatto affatto piacere ma dobbiamo rispettare queste regole. Se cresce il numero dei contagiati e delle persone che sono negli ospedali, e in particolare nelle terapie intensive, andremo di nuovo in difficoltà». Record di contagi inIlsul...