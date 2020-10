Il mondo del calcio piange Fabrizio Ferrigno, ex calciatore e dirigente morto a 47 anni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il mondo del calcio piange la morte di Fabrizio Ferrigno. Se ne è andato il 14 ottobre a 47 anni a causa di una malattia incurabile. Nella sua quasi ventennale carriera da calciatore è sceso in campo con le maglie di Castel Sangro, Napoli, Casarano, Reggina, Benevento, Acireale, Padova, Giulianova, Catanzaro, Juve Stabia, Pisa, prima di ritornare al Catanzaro, in quella che – tra il 2007/2008 – è stata la sua ultima stagione da calciatore. Il presidente Floriano Noto, a nome di tutta la squadra calabrese “esprime profondo cordoglio per la morte di Fabrizio Ferrigno. L’ex calciatore giallorosso, tra i protagonisti della promozione delle Aquile in serie B nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildella morte di. Se ne è andato il 14 ottobre a 47a causa di una malattia incurabile. Nella sua quasi ventennale carriera daè sceso in campo con le maglie di Castel Sangro, Napoli, Casarano, Reggina, Benevento, Acireale, Padova, Giulianova, Catanzaro, Juve Stabia, Pisa, prima di ritornare al Catanzaro, in quella che – tra il 2007/2008 – è stata la sua ultima stagione da. Il presidente Floriano Noto, a nome di tutta la squadra calabrese “esprime profondo cordoglio per la morte di. L’exgiallorosso, tra i protagonisti della promozione delle Aquile in serie B nel ...

matteosalvinimi : #Salvini: per qualcuno ci sono morti di serie A e morti di serie B. I morti in Armenia hanno la dignità di tutti i… - SkyTG24 : Grecia, condannato a 13 anni il leader del partito di estrema destra Alba Dorata - Mov5Stelle : Il mondo del cinema, dello spettacolo e dell’audiovisivo va sostenuto il più possibile. Con il Cura Italia abbiam… - lorenzo00556952 : RT @CesareSacchetti: Dottori di tutto il mondo si sono uniti in questo appello per denunciare la truffa della 'pandemia'. La vera scienza n… - CosmoSeriously : @strangeday3 La cosa migliore del mondo ? -

Ultime Notizie dalla rete : mondo del Forum sul mondo del ciclismo al Fantini Club di Cervia. A Massimo Zanetti il premio Sportur 2020 ravennanotizie.it WRC: vi spieghiamo nel dettaglio le gomme Pirelli 2021

Motorsport.com vi spiega nel dettaglio la nuova gamma di pneumatici Pirelli che calzeranno le vetture WRC Plus a partire dal Mondiale Rally 2021. Fra poco meno di 3 mesi, Pirelli tornerà a essere la C ...

Premio L’anello debole, ecco i vincitori dell’edizione 2020

CAPODARCO - La forza delle storie e l’originalità del racconto: un filo rosso che lega le opere che si sono aggiudicate il Premio L’anello debole 2020, assegnato ogni anno ai migliori video e audio co ...

Motorsport.com vi spiega nel dettaglio la nuova gamma di pneumatici Pirelli che calzeranno le vetture WRC Plus a partire dal Mondiale Rally 2021. Fra poco meno di 3 mesi, Pirelli tornerà a essere la C ...CAPODARCO - La forza delle storie e l’originalità del racconto: un filo rosso che lega le opere che si sono aggiudicate il Premio L’anello debole 2020, assegnato ogni anno ai migliori video e audio co ...