Giulia De Lellis, terribile aggressione: “Non voglio alimentare mostri” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giulia De Lellis, molto amata e seguita dai suoi fan, ha deciso di raccontare una terribile aggressione subita: “Non voglio alimentare mostri“ G. De Lellis, Fonte foto: Instagram (@GiuliadeLellis103)Sempre bellissima, seducente e la centro dell’attenzione dei tanti fan e follower, Giulia De Lellis ha deciso di raccontare un’aggressione subita che, per motivi di privacy, aveva deciso di tenere nascosta: “Non voglio alimentare mostri“. La nota influencer, nell’ultimo periodo, impegnata in diversi progetti e tra questi vi è uno con un famoso marchio di prodotti per il viso e non solo. Solo ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020)De, molto amata e seguita dai suoi fan, ha deciso di raccontare unasubita: “Nonmostri“ G. De, Fonte foto: Instagram (@de103)Sempre bellissima, seducente e la centro dell’attenzione dei tanti fan e follower,Deha deciso di raccontare un’subita che, per motivi di privacy, aveva deciso di tenere nascosta: “Nonmostri“. La nota influencer, nell’ultimo periodo, impegnata in diversi progetti e tra questi vi è uno con un famoso marchio di prodotti per il viso e non solo. Solo ...

zazoomblog : Giulia De Lellis quanto guadagna l’influencer? Si parla di cifre stellari - #Giulia #Lellis #quanto #guadagna - BlackDuchesse : @InBiebersArms1 Tecnicamente Béatrice avrebbe dovuto rispondere che un monte di persone le scrivono ma lei sta qui… - elecosta__ : mi sono appena accorta mentre studiavo letteratura italiana che Giacomo da Lentini ha la stessa sigla di Giulia de… - Chicca_colors : @ladynatysha Come Ivana e Giulia de Lellis che non si vedono praticamente mai, nonostante sono spesso a Milano entrambe ?? - StellaMc82 : Ricordo che una sera Al #GFVIP 2 una certa Giulia De Lellis che pure non mi sta simpatica osò dire 'Ho voglia di sc… -