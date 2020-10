‘Gf Vip 5’ | Stefano Bettarini risponde a proposito di Andrea Damante | Dayane Mello e spiega perché ce l’ha con Pierpaolo Pretelli!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ospite a Casa Chi, l’ex concorrente di Gf Vip 1 ha risposto ad alcune domande interessanti. Innanzitutto, ha voluto dare il suo parere su Franceska Pepe, che nella Casa aveva anche avuto uno scontro con, sua ex fidanzata: Cencio che parla male di straccio. Franceska nel suo essere svampita è anche molto intelligente perché sa punzecchiare gli inquilini della Casa e mi ha fatto anche molto divertire. Nonostante sia uscita, riesce a far parlare di sè. Fa parlare più Franceska didentro la Casa. Un elogio, insomma, alla capacità della Pepe di sapersi destreggiare anche dopo la sua eliminazione e di non scomparire come tutti quelli che man mano vengono eliminati dal programma.ha poi fatto intendere che la sua ex sia avvezza a creare falsi flirt nei ...