“Devo uscire”. E Tommaso Zorzi si toglie il microfono: momenti concitati al GF Vip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un’altra forte crisi nella Casa del GF Vip. Questa volta, e non è la prima da quando è cominciato il reality di Alfonso Signorini, è stato Tommaso Zorzi ad avere un momento di sconforto. L’influencer era talmente scosso da minacciare l’uscita dalla Casa. I suoi amici Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno cercato di tranquillizzarlo e di farlo sentire amato, ma Tommaso ha confessato di sentirsi solo. Si è anche tolto il microfono ed è stato ripreso dagli autori: “Allora io penso che voi mi stiate boicottando io non posso essere microfonato quando sono esaurito perché sono pazzo”, ha detto. “Non vedi che la gente da casa ti vuole dentro? – ha provato a farlo ragionare Oppini – Sei tra i 5 preferiti, vorrà dire qualcosa no? ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un’altra forte crisi nella Casa del GF Vip. Questa volta, e non è la prima da quando è cominciato il reality di Alfonso Signorini, è statoad avere un momento di sconforto. L’influencer era talmente scosso da minacciare l’uscita dalla Casa. I suoi amici Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno cercato di tranquillizzarlo e di farlo sentire amato, maha confessato di sentirsi solo. Si è anche tolto iled è stato ripreso dagli autori: “Allora io penso che voi mi stiate boicottando io non posso essere microfonato quando sono esaurito perché sono pazzo”, ha detto. “Non vedi che la gente da casa ti vuole dentro? – ha provato a farlo ragionare Oppini – Sei tra i 5 preferiti, vorrà dire qualcosa no? ...

