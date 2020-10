Dal 16 ottobre scuole chiuse per Covid a Napoli e in Campania: scontro tra De Luca e Azzolina (Di giovedì 15 ottobre 2020) A partire da domani 16 ottobre avremo scuole chiuse a causa del Covid a Napoli e in Campania. Questo, almeno, quanto trapela da fonti molto vicine alla Regione governata da De Luca, che in serata dovrebbe diramare una nota ufficiale in merito. Una questione estremamente delicata e, nonostante non sia ancora stato messo nero su bianco, è arrivata immediata la reazione da parte del Ministro Azzolina. Quest’ultima, infatti, pare non aver apprezzato la scelta del governatore della Campania. Paradossalmente, dopo la bufala di oggi circolata su WhatsApp come da nostro articolo, si parla effettivamente di scuole chiuse a causa della seconda ondata Covid. La situazione ... Leggi su bufale (Di giovedì 15 ottobre 2020) A partire da domani 16avremoa causa dele in. Questo, almeno, quanto trapela da fonti molto vicine alla Regione governata da De, che in serata dovrebbe diramare una nota ufficiale in merito. Una questione estremamente delicata e, nonostante non sia ancora stato messo nero su bianco, è arrivata immediata la reazione da parte del Ministro. Quest’ultima, infatti, pare non aver apprezzato la scelta del governatore della. Paradossalmente, dopo la bufala di oggi circolata su WhatsApp come da nostro articolo, si parla effettivamente dia causa della seconda ondata. La situazione ...

Inter : ?? | SQUADRA @kingarturo23 si aggiunge ad @AchrafHakimi nel team #OnesToWatch di @EASPORTSFIFA! Disponibile su… - Palazzo_Chigi : Dal 1 ottobre l’@INPS_it non rilascia nuovi Pin per accedere ai servizi on line. Il Pin, al termine di una fase tra… - Mov5Stelle : Dal primo ottobre è entrata in vigore la “Fiscalità di vantaggio”, una misura prevista dal #DecretoAgosto. Per tutt… - jasellifanclub : RT @pressitalia: #pressitalia #etichettainri #jackjaselli #ultimoaddio “Ultimo Addio” è il nuovo singolo rock di Jack Jaselli - Entra nel… - wordsandmore1 : ? @DiplomacyFestival – Dal 19 al 30 ottobre 2020 a #Roma, in presenza presso #SpazioEuropa (via IV Novembre 149) e… -