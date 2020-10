Covid, l’Iss: «Accelerazione dell’epidemia ora in fase acuta. L’indice Rt pari a 1,17» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si osserva un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia, scrivono il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità. I focolai attivi in Italia sono 4913, 1749 dei quali nuovi, in aumento per l’undicesima settimana consecutiva Leggi su corriere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si osserva un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia, scrivono il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità. I focolai attivi in Italia sono 4913, 1749 dei quali nuovi, in aumento per l’undicesima settimana consecutiva

stebellentani : Dai dati ISS diffusi dalle agenzie emergono nuovi dati sui decessi covid. Etá media alzata da 77,8 a 81,7 anni. Sot… - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - annmavi : RT @danieledann1: ?? #Coronavirus, il report dell'#Iss: l'epidemia è entrata in una fase acuta. Appello alla popolazione sul rispetto delle… - danieledann1 : ?? #Coronavirus, il report dell'#Iss: l'epidemia è entrata in una fase acuta. Appello alla popolazione sul rispetto… - cescon_maurizio : #ottoemezzo L’Iss annuncia: “L’epidemia accelera, siamo in fase acuta. Intanto #DeLuca chiude le scuole. Le misure… -

