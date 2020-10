Covid-19, nel Sannio superati i 300 contagi: il dato comune per comune (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 35 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è l’Asl attraverso il proprio bollettino quotidiano. Il totale dei positivi sale dunque a quota 303 (ieri erano 268), con 123 guariti. Il comune in cui si registrano più contagi continua ad essere Benevento (99) seguito da Montesarchio (38), Solopaca (11) e Telese (11). Resta invariato il numero dei ricoverati al San Pio (10). Di seguito il resoconto comune per comune: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 35 i nuovi positivi al-19 nelnelle ultime 24 ore. A renderlo noto è l’Asl attraverso il proprio bollettino quotidiano. Il totale dei positivi sale dunque a quota 303 (ieri erano 268), con 123 guariti. Ilin cui si registrano piùcontinua ad essere Benevento (99) seguito da Montesarchio (38), Solopaca (11) e Telese (11). Resta invariato il numero dei ricoverati al San Pio (10). Di seguito il resocontoper: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

