Coronavirus, a Milano metà dei nuovi contagi: 1.053 casi in provincia, di cui 515 in città (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ottobre 2020 - La provincia di Milano conta la metà delle oltre duemila nuove positività al Coronavirus in Lombardia. Resta infatti stabile sopra il migliaio di contagi l'area metropolitana,... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020), 15 ottobre 2020 - Ladiconta la metà delle oltre duemila nuove positività alin Lombardia. Resta infatti stabile sopra il migliaio dil'area metropolitana,...

fattoquotidiano : Coronavirus, il primario della terapia intensiva dell’ospedale Sacco: “A Milano situazione potenzialmente esplosiva” - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - RussianMike31 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, a Milano l'indice Rt oltre quota 2. Nella città, gli ospedali Sacco e Fatebenefratelli accettano solo malati… - Mariate48641882 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, al San Paolo di Milano esauriti i posti in sub intensiva: 'Situazione seria ma sotto controllo': 'La situazi… -