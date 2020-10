Caos in Rai, falsato il televoto a Ballando con le stelle. Annullato l'ultimo spareggio - (Di giovedì 15 ottobre 2020) Novella Toloni Dall'analisi delle votazioni social sono emerse gravi anomalie a causa di voti in massa provenienti dall'estero in favore della coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villfor Una nuova tegola si è abbattuta su Ballando con le stelle. L'ennesima. Dopo il rinvio, i contagi e i numerosi infortuni la trasmissione di Milly Carlucci si trova a fronteggiare un nuovo problema. La produzione è stata costretta ad annullare l'ultimo spareggio tra due coppie in gara per evidenti irregolarità nel televoto o meglio nelle votazioni social. La notizia è arrivata poche ore fa dai canali ufficiali del programma del sabato sera di Rai Uno. Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle il gradimento dei telespettatori non ha premiato ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Novella Toloni Dall'analisi delle votazioni social sono emerse gravi anomalie a causa di voti in massa provenienti dall'estero in favore della coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villfor Una nuova tegola si è abbattuta sucon le. L'ennesima. Dopo il rinvio, i contagi e i numerosi infortuni la trasmissione di Milly Carlucci si trova a fronteggiare un nuovo problema. La produzione è stata costretta ad annullare l'tra due coppie in gara per evidenti irregolarità nelo meglio nelle votazioni social. La notizia è arrivata poche ore fa dai canali ufficiali del programma del sabato sera di Rai Uno. Nell'ultima puntata dicon leil gradimento dei telespettatori non ha premiato ...

Dall'analisi del televoto social sono emerse gravi anomalie a causa di voti in massa provenienti dall'estero per la coppia Catalani/Villfor.

