Cagliari | Giulini | “Siamo ripartiti bene | ma serve pazienza Nainggolan? Un grandissimo rimpianto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Illavora per trovare una nuova identità con un nuovo allenatore. C’è entusiasmo, come sempre quando si riparte con un progetto nuovo. Si è anche ringiovanito la rosa. Ci auguriamo di vedere nel giro di poche giornate i frutti del lavoro. Ma ci vuole. Lo dico anche ai tifosi. Questo per noi deve essere necessariamente un progetto di gioco a lungo termine”. Queste le dichiarazioni del presidente del, Tommaso, che ha commentato così l’avvio non certo esaltante dei sardi, reduci da un pareggio all’esordio contro il Sassuolo e le sconfitte con Lazio e Atalanta. “Di Francesco? La sua voglia di rivalsa dopo l’esperienza alla Samp mi ha molto colpito. Il fallimento che Di Francesco ha incontrato alla Samp lo ha fatto ...