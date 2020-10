(Di giovedì 15 ottobre 2020) Guidoè unincontro ilche ha a suo avviso gravi responsabilità sulla gestione dell’epidemia. L’ex numero uno della protezione civile spiega che in Italia è ripresa a salire fortemente la curva dei contagi perché ildurante l’ha: d’ilha, pensava alle regionali ”Stiamo parlando di una realtà istituzionale che ha completamentenel corso dell’-dice- si preoccupavano dei sondaggi, di scrivere sui social, di organizzare le elezioni regionali, ma certamente non si sono ...

SecolodItalia1 : Bertolaso è un fiume in piena: il governo in estate ha dormito. Di Maio e Conte parlano a vanvera… -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolaso fiume

Il Secolo d'Italia

Guido Bertolaso netto ai microfoni di Tagadà: "Io manderei in lockdown chi ci ha messo in questa situazione oggi. App Immuni non serve a niente".