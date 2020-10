Anche Federica Pellegrini positiva al coronavirus

(Di giovedì 15 ottobre 2020)al. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram. «Ho appena ricevuto la brutta notizia - dice in un video, l’azzurra, visibilmente...

MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - Eurosport_IT : ANCHE FEDERICA!?? Dopo Valentino Rossi, anche la #Pellegrini è risultata positiva al #COVID__19. L'annuncio l'ha d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, anche Federica Pellegrini è risultata positiva #coronavirus - alinatede : RT @Nuotomania: Questionedistile - #Senzacategoria #ChampionsIsl #coronavirus Il coronavirus impietoso anche con Fede: Federica Pellegrin… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #ChampionsIsl #coronavirus Il coronavirus impietoso anche con Fede: Federica P… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Federica

TUTTO mercato WEB

L'atleta azzurra era pronta per l'International Swimming League di Budapest: «Ho pianto tanto, mi spiace non poter gareggiare» Nel giro di pochi minuti, subito dopo Valentino Rossi, è arrivata anche ...Uno si dice «arrabbiato», l'altra ammette «ho pianto tanto»: la seconda ondata di Covid-19 sta dilagando anche in Italia e, oltre a numeri allarmanti, lo testimonia il contagio giunto fino ai vertici ...