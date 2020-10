Agnelli 'È stato un anno agrodolce ma vincere è sempre dura' (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO, ITALPRESS, - "E' stato un anno agrodolce, sia in campo che fuori: abbiamo ottenuto grandi risultati e delusioni inaspettate". Andrea Agnelli, nella sua conferenza stampa al termine dell'... Leggi su gazzettadiparma (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO, ITALPRESS, - "E'un, sia in campo che fuori: abbiamo ottenuto grandi risultati e delusioni inaspettate". Andrea, nella sua conferenza stampa al termine dell'...

pisto_gol : “Cresciuto abbastanza da sapere che le sentenze si accettano non si commentano” Andrea Agnelli, 9.9.2020 - ZZiliani : Quindi #Agnelli pensa che l’Italia sia un Paese abitato da 60 milioni di insufficienti mentali. Ma non è così. Dici… - ZZiliani : AGNELLI. 'Contento per i 3 punti ma adesso voglio indietro anche i due scudetti vinti con Maradona'. - francoisengo : RT @willy_signori: Agnelli sul rientro in Italia di Cristiano Ronaldo e le parole di Spadafora. “Io non posso dare autorizzazioni sanitari… - TarallucciE : RT @stevevicrn: Agnelli risponde a Spadafora: 'Protocollo violato da Ronaldo?Dovete chiamare il ministero, io applico il protocollo federal… -