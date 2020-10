Agnelli: «Allineati con Milan e Inter per la prima volta in dieci anni. Grazie a Zhang e a Elliott» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Agnelli ha parlato così dell’alleanza con Inter e Milan nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020 Nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020, Andrea Agnelli ha parlato così dell’alleanza con Milan e Inter. Queste le sue parole. « In dieci anni è la prima volta che vedo affinità e allineamento di Interessi con Milan e Inter che sono reali, non solo di facciata, quindi condivisione della strategia per la creazione di valore per la Serie A .Se lavoriamo assieme la crescita del sistema è più probabile che se non lavorassimo assieme. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andreaha parlato così dell’alleanza connella conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020 Nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020, Andreaha parlato così dell’alleanza con. Queste le sue parole. « Inè lache vedo affinità e allineamento diessi conche sono reali, non solo di facciata, quindi condivisione della strategia per la creazione di valore per la Serie A .Se lavoriamo assieme la crescita del sistema è più probabile che se non lavorassimo assieme. ...

