VIDEO | Riciclo di carta e cartone: Unirima presenta il rapporto 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Oltre 6,56 milioni di tonnellate di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in uscita da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti capillarmente sul territorio, l'effetto del lockdown per l'emergenza CoVid-19, riduce la raccolta differenziata di carta e cartone con un calo stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui e' pero' corrisposto un incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 2018 fino al primo trimestre 2020. Tiene l'export malgrado la chiusura del mercato cinese. Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys e presentato oggi a Roma dal direttore Generale dell'Unione nazionale imprese recupero Francesco Sicilia.

