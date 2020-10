Un Dpcm che non risolve i problemi, ma li rimanda al buon senso degli italiani. (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Redazione. Anche per questo Dpcm, firmato Conte, si ha la netta sensazione che il governo giallorosso abbia perso un’altra occasione per combinare qualcosa di decente e che avrebbe fatto meglio a starsene zitto e buono invece di “decretare”! Infatti, quando non si sa cosa dire è meglio tacere. Così come quando non si sa … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Redazione. Anche per questo, firmato Conte, si ha la netta sensazione che il governo giallorosso abbia perso un’altra occasione per combinare qualcosa di decente e che avrebbe fatto meglio a starsene zitto eo invece di “decretare”! Infatti, quando non si sa cosa dire è meglio tacere. Così come quando non si sa …

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm che Nuovo Dpcm: che cosa si può fare e cosa no Il Messaggero Multe mascherine, quarantena, assembramenti: sanzioni fino a 5000 euro

La violazione delle nuove regole sull’utilizzo della mascherina all’aperto, sul rispetto dell’obbligo di quarantena e di isolamento fiduciario comportano multe che vanno dai 300 ai 5.000 euro. Nuovo ...

Recovery fund, Conte: una parte significativa delle risorse sarà per l'occupazione femminile

Conte ha sottolineato che "questo progetto di rilancio dell'economia europea ... Inevitabile poi un passaggio sulle nuove misure adottate con il nuovo Dpcm per limitare la risalita dei contagi da ...

