Ultime Notizie Serie A: Zampa sulla bolla stile NBA, multa in arrivo per CR7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, Cristiano Ronaldo può tornare in Italia – Come riferito da Sky Sport, il fenomeno portoghese potrebbe tornare in Italia per trascorrere la quarantena così da non dover sottostare al periodo di 14 giorni obbligati dal Portogallo. Inter, Lukaku: «Sono un pessimo perdente» – L’attaccante dell’Inter ha parlato della sua avversione alle sconfitte. Le parole del bomber belga Serie A, le parole della sottosegretaria Zampa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, Cristiano Ronaldo può tornare in Italia – Come riferito da Sky Sport, il fenomeno portoghese potrebbe tornare in Italia per trascorrere la quarantena così da non dover sottostare al periodo di 14 giorni obbligati dal Portogallo. Inter, Lukaku: «Sono un pessimo perdente» – L’attaccante dell’Inter ha parlato della sua avversione alle sconfitte. Le parole del bomber belgaA, le parole della sottosegretaria...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - Corriere : Crisanti: «Lockdown a Natale nell’ordine delle cose». Nel mondo superati i 38 milioni di casi - VaniaDelli : RT @fenice_risorta: Tanto che gli frega a chi dovrebbe provvedere, loro usano la tanta vituperata (quando non l'avevano) #autoblu ?????? https… - Clodo76 : @quinta @panigotto @SofiaSZM Uh l'ho letto nel link sotto, punto #1 (e sotto chiarisce che 'cancello' nel punto #1… -