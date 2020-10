toniodemaria : RT @ilpost: Tutti vogliono l’oro della Scozia - aldoferrigno : @Walter00365070 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Così mi fai spaventare #covidiota! Ti 6 andato a cercare t… - scarlwalker : Neanche è tornato dal militare e già tutti lo vogliono La leggenda che è - BisonSabrina : RT @ilpost: Tutti vogliono l’oro della Scozia -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti vogliono

TecnoApple

"Io vorrei scendere e salutarvi, ma con le nuove prescrizioni è meglio mantenere le distanze". Con queste parole, pronunciate a braccio al termine dei saluti che come di consueto concludono l'udienza ...Blantyre (Agenzia Fides) - “Il tema della giornata missionaria Mondale di quest’anno: Eccomi, manda me, in un primo momento mi ha fatto pensare che Papa Francesco volesse rivolgersi in particolare ai ...