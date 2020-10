Tornano problemi PSN oggi 14 ottobre: perché PlayStation Network non funziona (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, 14 ottobre 2020, i problemi PSN sono tornati a tormentare i videogiocatori che sono soliti intrattenersi in multiplayer online con le loro PlayStation 4. Come giù avvenuto in passato, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni degli utenti, che stanno riscontrando malfunzionamenti di varia natura sull’infrastruttura di casa Sony. A darcene riscontro è come da tradizione il portale Downdetector – potete verificare voi stessi a questo indirizzo -, che è stato creato proprio per monitorare il corretto funzionamento di svariati servizi di rete, compresi quelli dedicati all’universo videoludico. I problemi PSN di oggi battono in particolare sulla party chat, vale a dire le conversazioni ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella giornata di, 142020, iPSN sono tornati a tormentare i videogiocatori che sono soliti intrattenersi in multiplayer online con le loro4. Come giù avvenuto in passato, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni degli utenti, che stanno riscontrando malmenti di varia natura sull’infrastruttura di casa Sony. A darcene riscontro è come da tradizione il portale Downdetector – potete verificare voi stessi a questo indirizzo -, che è stato creato proprio per monitorare il correttomento di svariati servizi di rete, compresi quelli dedicati all’universo videoludico. IPSN dibattono in particolare sulla party chat, vale a dire le conversazioni ...

2Biagetti : @GarauPina @MiVisda @robylum Quante persone sono entrate in terapia intensiva direttamente per problemi respiratori… - GustavoMichele6 : @marsigatto @matteorenzi A casa se il nucleo familiare sta per conto o esce con cautela e attenzione grandi problem… - Lorval82 : #EifelGP Team Peggiori: @ScuderiaFerrari voto: 5 dopo la magia di #Leclerc sabato, in gara tornano i soliti problem… - Giuliashinee_ : @giulipaglianiti Perché stando con persone giuste ti fanno dimenticare tutti i problemi che poi quando torni a casa tornano alla mente - FrancoPenna62 : @La7tv Molte cose non tornano ... La laurea a Fusaro. Una persona che trova delle similitudini tra l'attuale 'ditta… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano problemi Da Alex Sandro a Romagnoli, ecco i big che tornano dopo la sosta La Gazzetta dello Sport Stevie Wonder è tornato: «Celebriamo tutti assieme il funerale dell’odio»

Il grande musicista ha pubblicato due nuove canzoni, ‘Where Is Our Love Song’ e ‘Can’t Put It in the Hands of Fate’. Non lo faceva da 15 anni. «Non possiamo mettere il voto nelle mani del destino» ...

Palazzo Reale, Epifani: «Dai tappeti agli arredi, tornerà com’era»

L a sua nomina a nuovo direttore di Palazzo Reale è arrivata l’11 settembre, ma Mario Epifani non si è ancora insediato ufficialmente in piazza Plebiscito. È già a Napoli, p ...

Il grande musicista ha pubblicato due nuove canzoni, ‘Where Is Our Love Song’ e ‘Can’t Put It in the Hands of Fate’. Non lo faceva da 15 anni. «Non possiamo mettere il voto nelle mani del destino» ...L a sua nomina a nuovo direttore di Palazzo Reale è arrivata l’11 settembre, ma Mario Epifani non si è ancora insediato ufficialmente in piazza Plebiscito. È già a Napoli, p ...