Terna, Donnarumma: "Con Piano avanti con focus su investimenti trasformazione elettrica" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Capri, 14 ott. (Adnkronos) - Il Piano industriale che Terna presenterà a novembre, il primo a 'firma' Donnarumma, "sicuramente continuerà a vedere un nostro grosso focus sugli investimenti del core business, della trasformazione elettrica, anche perché sono coerenti con il processo di transizione energetica del Pniec", il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Così all'Adnkronos, a margine dell'inaugurazione della nuova linea elettrica Capri-Sorrento, l'amministratore delegato del gestore della rete, Stefano Donnarumma. Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Capri, 14 ott. (Adnkronos) - Ilindustriale chepresenterà a novembre, il primo a 'firma', "sicuramente continuerà a vedere un nostro grossosuglidel core business, della, anche perché sono coerenti con il processo di transizione energetica del Pniec", ilnazionale integrato per l'energia e il clima. Così all'Adnkronos, a margine dell'inaugurazione della nuova lineaCapri-Sorrento, l'amministratore delegato del gestore della rete, Stefano

Terna, infine, in collaborazione con la direzione del Polo ... "L'opera che inauguriamo oggi – ha commentato l'ad Donnarumma – ha una rilevanza storica in quanto rende più sicura da un punto di vista ...

