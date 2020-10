‘Temptation Island 8’, faló di confronto per Francesca Merra e Salvo Santarsiero che nonostante le dure recriminazioni reciproche abbandonano il programma insieme (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante la puntata di questa sera abbiamo assistito al falò finale tra Francesca Merra e Salvo Santarsiero. Dopo aver visto il fidanzato ammettere che per lui la loro storia d’amore è ormai finita a causa delle loro incomprensioni, Francesca ha deciso di incontrarlo per aver con lui un confronto definitivo. La Merra ha quindi spiegato al Santersiero: Sapevi benissimo quanto stavo soffrendo, ho cercato di mettermi in discussione, tu forse non ne avevi bisogno perché hai parlato di un singolo argomento. Ti sei soffermato solo sulla mia ambizione. Francesca ha così fatto vedere a Salvo alcuni video di lui che si lamenta della poca attenzione che lei gli ha dedicato nell’ultimo periodo, al di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante la puntata di questa sera abbiamo assistito al falò finale tra. Dopo aver visto il fidanzato ammettere che per lui la loro storia d’amore è ormai finita a causa delle loro incomprensioni,ha deciso di incontrarlo per aver con lui undefinitivo. Laha quindi spiegato al Santersiero: Sapevi benissimo quanto stavo soffrendo, ho cercato di mettermi in discussione, tu forse non ne avevi bisogno perché hai parlato di un singolo argomento. Ti sei soffermato solo sulla mia ambizione.ha così fatto vedere aalcuni video di lui che si lamenta della poca attenzione che lei gli ha dedicato nell’ultimo periodo, al di ...

